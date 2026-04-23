Vídeo. Robot da Sony com IA vence profissionais de ténis de mesa

Imagens divulgadas pela Sony mostram o robô de ténis de mesa "Ace" a defrontar um jogador profissional durante testes do projeto, recorrendo a uma rede de câmaras e à IA para executar tarefas interativas complexas em tempo real, com previsões precisas da trajetória da bola no regresso.

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Os investigadores dizem que o robô aprendeu por aprendizagem por reforço, em vez de programação fixa, o que lhe permite adaptar-se durante as trocas de bola e servir segundo as regras oficiais.

Testado num campo de dimensões regulamentares em Tóquio e descrito na revista Nature, o Ace combina velocidade com uma perceção pouco comum.

Consegue ler o logótipo na bola para avaliar o efeito e reagir em frações de segundo. Embora o alcance físico e a velocidade se mantenham próximos dos níveis humanos, a visão e a consistência destacam-se.

O estudo sugere que sistemas de IA treinados em ambientes virtuais podem agora ser transpostos para tarefas físicas rápidas, com potenciais utilizações para além do desporto.