Vídeo. Festival de Cinema de Cannes 2026: fãs garantem lugares na passadeira vermelha

Fãs de cinema dedicados chegam ao Palais des Festivals, em Cannes, antes do amanhecer, montam escadotes e acorrentam cadeiras para garantirem lugares para a noite de abertura.
Contam com longas esperas e forte segurança, e alguns levam comida, água e mantas para aguentarem as horas que têm pela frente.
Os organizadores abrem os acessos em horários definidos e as regras de entrada limitam os locais onde o público pode ficar, por isso os fãs planeiam que entrada utilizar.
O ritual combina paciência e planeamento. Os fãs esperam conseguir ver de relance as estrelas na passadeira vermelha e, para muitos, a fila faz parte do próprio festival.