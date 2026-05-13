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Escadas são colocadas em frente à passadeira vermelha antes do 79.º Festival de Cinema de Cannes, a 10 de maio de 2026, em Cannes, sul de França.
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Vídeo. Festival de Cinema de Cannes 2026: fãs garantem lugares na passadeira vermelha

Últimas notícias:

Fãs de cinema passam a noite em Cannes, usam escadotes e correntes para garantirem lugar na passadeira vermelha e verem as estrelas da abertura

Fãs de cinema dedicados chegam ao Palais des Festivals, em Cannes, antes do amanhecer, montam escadotes e acorrentam cadeiras para garantirem lugares para a noite de abertura.

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Contam com longas esperas e forte segurança, e alguns levam comida, água e mantas para aguentarem as horas que têm pela frente.

Os organizadores abrem os acessos em horários definidos e as regras de entrada limitam os locais onde o público pode ficar, por isso os fãs planeiam que entrada utilizar.

O ritual combina paciência e planeamento. Os fãs esperam conseguir ver de relance as estrelas na passadeira vermelha e, para muitos, a fila faz parte do próprio festival.

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