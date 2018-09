Coreia do Norte celebra aniversário com desfile impressionante

Tamanho do texto

Kim Jong-Un não faz por menos. Celebram-se os 70 anos da fundação da República Democrática da Coreia do Norte (RDCN)e o espetáculo quer-se impressionante e único.

Milhares de norte-coreanos, de tochas na mão, evoluem em marchas perfeitamente coordenadas na Praça Kim Il Sung, para louvar o país e o seus líderes.

Slogans repetidos em uníssono enquanto o evoluir dos corpos e das tochas vão desenhando a três dimensões os símbolos mais fortes do país.

Um desfile onde militares e civis participam, na comunhão do mesmo espírito de enaltecimento da nação nascida a 9 de setembro de 1948, três anos depois de Washington e Moscovo terem divido a península da Coreia, no final da II Guerra Mundial.

Entre os slogans que guiaram os desfiles das celebrações, ouviam-se:

"Viva o Kimilsunguismo";

"Viva o Kimiljonguismo"

"Viva o Líder Supremo", o camarada Kim Jong-Un, ou ainda:

"Viva o invencível Partidos dos Trabalhadores da Coreia".

Durante o fogo de artifício que encerrou as celebrações, o slogan na boca de todos os participantes foi: "Defenderemos o general Kim Jong-Un com as nossas vidas".