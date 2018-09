Farage e Davis em campanha pelo Brexit

Este sábado, num evento em Bolton, o antigo líder do Partido para a Independência do Reino Unido criticou o chamado “plano Chequers” que prevê a integração dos britânicos numa zona de comércio livre com a UE.

Farage considera que este plano divide o Reino Unido e não é uma solução para a União Europeia. Defende que “não funciona para nenhuma das partes e por isso precisa de ser ultrapassado”.

O encontro contou também com a presença do ex-secretário do Brexit.

David Davis pediu um novo plano focado numa "estratégia de livre comércio mais completa”

O evento em Bolton acontece depois da primeira-ministra britânica ter admitido que as negociações do Brexit chegaram a um impasse sobre as questões de comércio e sobre a situação da fronteira do Reino Unido com a Irlanda.