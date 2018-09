As imagens captadas por um drone mostram o grau de devastação nas zonas residenciais a sul da cidade de Palu, a cerca de 12 quilómetros da costa, na ilha de Celebes. O sismo de 7,5 na escala de Richter deixou mais de 830 mortos. As autoridades dizem temer um aumento do número de mortos à medida que avançam as operações de busca e salvamento. O sismo de sexta-feira provocou um tsunami com ondas de até seis metros.