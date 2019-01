Vítimas de padre pedófilo criticam silêncio da Igreja

Alguns dizem mesmo que não entendem porque são arguidos.

Os abusos sexuais do padre Bernard Preynat terão acontecido entre 1986 e 1991. O sacerdote terá abusado e violado alguns escuteiros na região de Lyon, no sudoeste de França.

O cardeal Philippe Barbarin, que esteve no tribunal no primeiro dia do julgamento, é o clérigo mais alto a ser apanhado no escândalo. O arcebispo de Lyon admitiu que soube dos abusos, mas que o padre lhe garantiu que já tinha parado.

Uma explicação que não convence as vítimas, como Didier Burdet:

"Os responsáveis são os que deixaram Preynat à solta desde que foi ordenado. Até setembro de 2015, deixaram-no à vontade, e mais, até o encorajaram porque o promoveram para ficar encarregado de crianças. Deram-lhe vítimas frescas numa bandeja."

O irmão de Didier Burdet, Christian, diz que também foi vítima às mãos do padre Preynat.

"Ele tirou-me tudo, ele roubou a minha infância, a minha inocência, e quando sofremos de agressões como eu sofri, como disse no tribunal, fazemos constantemente perguntas. E há muitas perguntas para as quais nunca encontrei resposta."

Um dos principais responsáveis por levar o caso a tribunal, Alexandre Hezez, considera que os testemunhos das vítimas são importantes para o desfecho julgamento.

"Foi impressionante porque as vítimas vieram falar, falámos de violações, de agressões sexuais. Vimos o impacto sobre elas e penso que é importante embora os advogados de defesa considerem irrelevante."

As audiências no tribunal de Lyon vão continuar até esta quinta-feira. Se forem condenados de encobrir os casos de pedofilia, os arguidos podem enfrentar uma pena de até três anos de prisão e uma multa de até 45 mil euros.