Rouhani visita Iraque em busca de apoios contra EUA

O presidente do Irão, Hassan Rouhani, já está no Iraque, onde cumpre o primeiro de três dias de visita.

Recebido por uma guarda de honra em Bagdad, o líder iraniano encontrou-se com o presidente iraquiano Barham Salih para tentar garantir o apoio do Iraque face à pressão dos Estados Unidos. E desde 2013 que os iraquianos têm recebido o apoio paramilitar de Teerão no combate ao Estado Islâmico.

Num Médio Oriente dividido entre pró-americanos e pró-iranianos, Bagdad é um frágil ponto de equilíbrio. Os dois principais parceiros internacionais, Irão e Estados Unidos, são inimigos declarados.

O Irão é o segundo maior fornecedor de produtos ao Iraque - de eletrodomésticos a legumes, carros e gás - e está a sofrer com as sanções económicas de Washington após a retirada unilateral dos EUA do acordo nuclear de 2015.

Uma delegação de altos funcionários do regime acompanha Rouhani e na agenda estão previstos ainda encontros com o primeiro-ministro Abdel Abdul Mahdi e outros políticos.

O dia de chegada a solo iraquiano incluiu ainda uma visita do presidente do Irão a um santuário xiita na capital.