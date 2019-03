Brexit em direto: Aprovada moção de May que rejeita saída sem acordo

Tamanho do texto

A Câmara dos Comuns reprovou a segunda emenda que previa um período transitório de dois anos e meio, até dezxembro de 2021.

Antes disso, o parlamento votou e aprovou uma outra emenda que rejeita a possibilidade de qualquer saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo. Resultado: 312 deputados votaram a favor e 308 contra.

Theresa May viu o acordo para o Brexit ser reprovado esta terça-feira, depois da maioria parlamentar britânica votar contra o tratado que a primeira-ministra britânica elaborou juntamente com Bruxelas.

Esta noite vota-se para uma "Saída sem acordo" do Reino Unido da União Europeia.

Iremos acompanhar a ordem de trabalhos do parlamento britânico, desde o debate que antecede a votação, ao resultado da mesma.

Votação: 19h locais (Londres)

Resultados da votação: 19h15

Atualizações ao minuto:

O que pode acontecer esta noite?

Se a saída sem acordo for aprovada, o Reino unido sai da União Europeia sem acordo a 29 de março. Se a saída sem acordo for reprovada, muita coisa pode acontecer, incluindo Theresa May pedir um alargamento da data de negociação.