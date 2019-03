Alexei Ovchinin, Nick Hague e Christina Koch já começaram a viagem rumo à Estação Espacial Internacional.

A velhinha Soyuz foi lançada esta quinta-feira do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, numa segunda oportunidade para dois dos astronautas a bordo. Ovchinin e Hague tinham estado a bordo da MS-10, missão abortada em outubro devido a uma falha do propulsor pouco depois do lançamento. Escaparam ambos ilesos.