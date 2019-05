Bruxelas e Londres marcham pelo clima

Tamanho do texto

O futuro da Europa passa inevitavelmente por Bruxelas e foi precisamente na capital belga que teve lugar este domingo mais uma manifestação para exigir ação contra as alterações climáticas. Um protesto que mobilizou pelo menos quinze mil pessoas, ainda assim longe das setenta mil da manifestação realizada em janeiro.

Em Londres, os protestos foram liderados pelas mães, que partilharam com os filhos a preocupação com o futuro do planeta.

A manifestação juntou várias crianças de onze anos para simbolizar os onze anos definidos pelas Nações Unidas para mudar o rumo dos acontecimentos antes que seja demasiado tarde.