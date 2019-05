Centenas de estudantes juntaram-se em Phnom Penh para assinalar o Dia da Memória, com orações e reconstituições do genocídio de cerca de dois milhões de pessoas pelos Khmers vermelhos. Quase um quarto da população do Cambodja morreu no regime de Pol Pot (historiadores apontam entre 1,7 e 2,2 milhões de pessoas), entre 1976 e 1979.