Eslováquia vota para europeias

A Presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, conhecida por se bater pelas causas ambientais, anticorrupção e legislação pelo aborto, defensora de uma visão pró-União Europeia (UE) e liberal, já votou para as eleições europeias.

O escrutínio, que se realiza este sábado na Eslováquia, pode ser um teste à resiliência do partido no poder, o Smer-SD do antigo primeiro-ministro Robert Fico, que caiu para os 20% após a morte do jornalista de investigação Jan Kuciak. O jornalista investigava sobre corrupção no pais

De acordo com as sondagens, o LSNS de Marian Kotleba pode eleger um deputado de extrema-direita para o Parlamento Europeu.