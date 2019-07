GP de Zagreb: medalha de bronze para Jorge Fonseca

O português Jorge Fonseca conquistou este domingo a medalha de bronze em -100kg no Grande Prémio de Zagreb, ao vencer o irlandês Benjamin Fletcher, por waza-ari, com uma projeção a pouco mais de um minuto do final do combate.

Jorge Fonseca e Benjamin Fletcher

Numa fase em que os judocas procuram resultados e pontos para o apuramento olímpico, o judoca do Sporting está em oitavo no ranking e se tudo correr bem poderá manter a qualificação para Tóquio 2020.

As judocas Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez, nos -78 kg, e Rochele Nunes, nos +78 kg, foram hoje eliminadas.

Portugal enviou 13 atletas a Zagreb. Jorge Fonseca teve o melhor resultado, seguido de Telma Monteiro, que foi sétima nos -57 kg.

Beka Gviniashvili: o judo georgiano na sua forma clássica

O judoca Beka Gviniashvili está de volta na sua melhor forma. Dois anos depois da sua última medalha de ouro na prova da Federação Internacional de Judo, o georgiano derrotou na final de -90kg o japonês Sanshiro Murao com um clássico do judo georgiano: uma projeção espectacular, com que se sagrou o nosso Homem do Dia.

Mami Umeki: o judo na sua forma inteligente

A nossa Mulher do Dia foi a nipónica antiga campeã do mundo Mami Umeki, a competir nos -78kg . Um inteligente Uchi-mata contra a judoca Fanny Estelle Posvite, num contra-ataque poderoso frente ao Kosoto da francesa, garantiu-lhe a vitória.

O presidente honorário da Federação Croata de Judo Tomislav Čuljak, condecorou a judoca.

Mami Umeki

Como é natural, estava à espera de uma adversária muito forte na final. Apostei em dominá-la de forma persistente nos primeiros quatro minutos, e foi isso que me levou ao Uchi-mata no ponto de ouro. Estou satisfeita por usar a táctica que ando a praticar nos treinos. Mami Umeki

Shady Elnahas: à terceira é de vez

Na exigente categoria de -100kg, Shady Elnahas avançou sem problemas até à sua terceira final na prova do circuito mundial. E desta vez foi para vencer. Após um ataque fraco do adversário francês Alexandre Iddir, o canadiano levou a luta pata o tatami e usou uma excelente chave de braço para dominar o francês e conquistar a sua primeira medalha de ouro na prova.

Shady Elnahas

Há quem não saiba mas eu sou adepto das técnicas Ne-waza apesar de ser melhor no combate de pé. Tenho alguns truques na manga e foi bom usar o meu primeiro Juji numa prova. Esta foi a minha melhor vitória com Ne-waza no circuito mundial de judo. Shady Elnahas

Gela Zaalishvili: judo à Khabareli

O dia trouxe mais ouro para a Geórgia, com o campeão do mundo de júniores Gela Zaalishvili a derrotar na final de +100kg o japonês medalhista olímpico de prata Hisayoshi Harasawa com uma enorme técnica à Khabareli, segundo o nome da lenda georgiana Shota Khabareli - mais um exemplo poderoso de Judo numa série dinâmica de finais.

Akira Sone: uma das favoritas no Campeonato do Mundo

A um mês do Campeonato do Mundo em Tóquio, a medalhista de bronze no Grand Slam de Paris de 19 anos Akira Sone sagrou-se campeã nos +78kg, sem ter jogado o combate final frente a Larisa Ceric, da Bósnia-Herzegovina, devido a uma lesão da última na meia-final.

O Movimento do Dia: um final feliz para a nação anfitriã

O Nosso momento do dia coube à croata a competir em casa Karla Prodan, no combate pelo bronze nos -78kg frente à polaca Beata Pacut. A judoca respondeu à altura ao morote-seoi-nage da adversária e venceu por Ippon, levando o público ao rubro.

Esta foi a sua primeira medalha de sempre no circuito mundial de judo. Um final feliz para o Grande Prémio de Zagreb.

A próxima prova será o Campeonato do Mundo, que terá lugar em Tóquio de 25 a 31 de Agosto.