Coreia do Norte lança dois novos mísseis

A Coreia do Norte lançou esta sexta-feira dois mísseis balísticos de curto alcance que caíram no Mar do Japão. Segundo as autoridades norte-americanas, o lançamento aconteceu minutos antes de Pyongyang prometer cortar o diálogo com Seul e de descrever o presidente sul-coreano como uma “pessoa insolente”.

A Coreia do Sul já garantiu que o Exército acompanha de perto as ações norte-coreanas.

Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, sublinhou que a segurança do país é uma prioridade do governo.

“Foi confirmado que os projéteis não afetam a segurança do Japão. Farei todos os esforços possíveis para proteger a segurança das pessoas em cooperação com os Estados Unidos e outros países no quadro de um sistema de alerta".

O exercício militar desta sexta-feira, o sexto em menos de um mês, acontece depois do presidente da Coreia do Sul ter prometido unir a península coreana até 2045.

A Coreia do Norte já respondeu a Moon Jae-in.

Em comunicado, questionou o objetivo de unificação de Seul, numa altura em que continua a desenvolver exercícios conjuntos com os Estados Unidos , projetados, para "destruir" o regime de Pyongyang.