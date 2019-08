Presidente Mattarella aceita pedido de demissão de Giuseppe Conte

Quem será o substituto de Giuseppe Conte? Depois de aceitar o pedido de demissão do primeiro-ministro italiano, o presidente inicia esta quarta-feira consultas com os partidos políticos.

Sergio Mattarela terá de avaliar se existe possibilidade de formar novo Governo ou se é necessário convocar eleições antecipadas.

Quando apresentou demissão perante Parlamento, Conte acusou o parceiro de coligação Matteo Salvini de colocar interesses pessoais à frente dos do país.

"Está claro quem é o responsável pela crise no Governo mas se essas pessoas não têm coragem política não há problema. Eu assumo", disse, na altura, o ainda primeiro-ministro italiano.

O líder da Liga, Matteo Salvini, devolveu as acusações: "Não temos medo. Estamos de consciência tranquila, com honra e coragem. A dignidade vale mais do que mil assentos. Se pensam que me vou retirar e que poderão abrir portos com a minha autorização estão enganados."

Na última semana, Salvini apresentou uma moção de censura ao primeiro-ministro Giuseppe Conte. Alegou que deixou de ter condições para trabalhar com o Movimento 5 Estrelas, parceiro de coligação há 14 meses.