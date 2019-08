Bombeiro especialista na captura de cobras

Um bombeiro de coragem este tailandês que apanha centenas de cobras e serpentes por ano, como esta piton, que se enrolou à volta das vigas de uma casa em Bonguecoque.

Pinyo Pukpinyo aproximou-se furtivamente e agarrou a cabeça do bicho sem qualquer proteção nas mãos.

Muitas casas na capital tailandesa são visitadas por cobras, que vivem em canais subterrâneos e entram em jardins ou pelas canalizações, durante a estação chuvosa, em busca de comida.

Em 2018, as autoridades receberam 37.000 relatos de invasões domiciliares de cobras em Banguecoque. Os bombeiros da cidade passam mais tempo a apanhar cobras do que a apagar incêndios - uma média de cem cobras por mês, contra dois ou três incêndios.

Pukpinyo diz que captura cerca de 800 cobras por ano. Nos últimos 16 anos, já capturou mais de 10 mil. Para além de as capturar, no seu tempo livre no quartel de bombeiros, cuida também das cobras capturadas, tirando-as das gaiolas para as alimentar. Enquanto especialista na matéria, ainda dá aulas para ensinar às pessoas como lidarem com as cobras com segurança.