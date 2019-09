Comer insetos é sustentável, barato e faz bem à saúde

Insetos, mas gourmet. É a proposta do restaurante efémero "Insect Experience", instalado desde julho, no bairro chique de Woodstock, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

É uma aposta do chef sul africano, Mario Barnard, que sempre disse não gostar de "insetos misturados com alho e especiarias". Mas isso foi até provar e, desde aí, passaram quatro anos.

Agora está a promover a experiência de pôr o maior número possível de pessoas a provarem insetos, cozinhados de todas as formas. O restaurante vai manter-se aberto até novembro.

Os cientistas afirmam que os insetos são alimentos sustentáveis, para além de serem baratos e ricos em proteínas, fibras e minerais.