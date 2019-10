União Europeia revela novo acordo para o Brexit

Tamanho do texto

A União Europeia (UE) revelou esta quinta-feira de manhã ter chegado a um novo acordo para o Brexit com o governo britânico agora liderado por Boris Johnson.

De acordo com diversos meios de comunicação britânicos a acompanhar de perto estas decisivas horas para o futuro do Reino Unido, o próprio Jean-Claude Juncker terá pedido ao Conselho Europeu para validar este novo acord expresso num texto "justo para a União Europeia e para o Reino Unido", revelou a Sky News.

De recordar que o novo acordo tem de ser ainda aprovado pelos retantes 27 líderes europeus e depois terá de passar ainda pelo crivo do Parlamento britânico, onde o anterior acordo alcançado com o executivo de Theresa May foi reprovado três vezes.

O negociador-chefe da UE para o Brexit, o francês Michel Barnier, explicou a revisão do acordo que dá à Irlanda do Norte um estatuto especial neste novo texto.

O Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, anunciou em comunicado, esta quinta-feira, que não poderá apoiar o atual plano de Boris Johnson e após as últimas notícias fez saber que a respetiva posição se mantém.

Em causa está a aplicação de impostos aduaneiros e a alegada falta de clareza quanto ao futuro do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), após o Brexit.

Em cima da mesa está a possibilidade de a Irlanda do Norte ficar com um estatuto especial através do qual pertence ao Reino Unido, mas ficaria abrangida pelo mercado comum. Os moldes deste estatuto estão ainda por clarificar.