Roménia celebra "Halloween" com 30 mil abóboras

Milhares de abóboras ganham uma nova vida no "Festival da Abóbora", em Bucareste, na Roménia.

Com seis euros e uma faca, cada pessoa é convidada a participar naquela que pretende ser uma enorme exposição com 30 mil cabeças de abóbora para celebrar a véspera do Dia de Todos os Santos, também conhecida como Dia das bruxas, ou "Halloween", a 31 de outubro.

A celebração da data, cujo nome anglo-saxão derivou de "All Hallows Eve" ("véspera de todos os santos") é uma tradição com origens celtas.

Os celtas acreditavam que havia um véu entre o mundo dos espíritos e o dos vivos, que, no Halloween, estava particularmente mais permeável à passagem dos fantasmas.

Na Roménia, acredita-se que um fenómeno semelhante acontece na véspera de Santo André, padroeiro do país, a 29 de novembro. De acordo com crenças populares, espíritos perturbados levantam-se das sepulturas e vagueiam pela Terra, assustando pessoas.

Mas no festival de Bucareste, as abóboras não têm de parecer demoníacas. Teodora Gagu, uma das participantes, concorda. "Eu queria esculpir um gato, estou a tentar fazer um gato, acho que está muito bem, para uma primeira tentativa", diz. E um gato, na Roménia, também pode celebrar o Halloween.