Britânicos respiram de alívio após a eleição

Depois de uma noite eleitoral de fortes emoções, em que tanto as vitórias como as derrotas foram grandes, os britânicos podem agora começar a perspetivar o país a sair do impasse em que mergulhou há três anos.

"Só espero que ele arrume a questão do Brexit e que, com uma maioria tão expressiva, avance com isto. Somos um grande país e acredito que podemos fazer as coisas sozinhos. Sou muito positiva e detesto olhar para o passado. Está feito! Acabou! Vamos ser muito bons. Acho que podemos ser um grande país", diz uma mulher.

Um homem afirma: "Acho que ninguém pensou que a maioria seria assim tão grande. Creio que o único aspeto positivo é que é muito claro. Há um resultado claro, o caminho a seguir é muito mais definido agora".

Outra mulher declara: "Penso que o país fica significativamente pior fora de Europa e penso que fica significativamente pior com o governo conservador".

Esta sexta-feira, pela primeira vez desde que tomaram a decisão em 2016, os britânicos sentem que o divórcio da Europa é mais do que uma miragem.