Uma pequena vila húngara com o maior livro do mundo

Uma pequena vila, com o maior livro do mundo. Szinpetri, no norte da Hungria, com menos de 300 habitantes, recebe cada vez mais pessoas intrigadas com um livro gigante. Foi feito por Béla Varga que adora ler desde a infância.

O livro foi encardenado recorrendo a técnicas tradicionais, mas ajustadas a uma escala maior: "Era impossível fazer o livro maior. É por isso que as dimensões do livro são 4,18 x 3,77 m. Prefiro cortar um dedo do que reduzi-lo 5 centímetros".

O livro tem 346 páginas e pesa 1.420 kg. É sobre a fauna e a flora, sobre as cavernas e a arquitetura da região.

É único não só pelo tamanho, mas pelas técnicas: foi feito como códices antigos, com mesas de madeira da Suécia e com o couro de 13 vacas da Argentina. Béla Varga criador livro gigante

Foram utilisados parafusos especiais e são necessárias 6 pessoas e uma máquina para virar uma página.

Tivemos de fazer uma cópia menor do livro. Era essa a condição do Guinness para fazer o registo. Este pesa 11,4 kg. É é igual ao livro grande.

Béla Varga recebeu um presente especial do primeiro ministro do Butão: uma cauda de iaque.

Nos templos do Butão, a cauda de iaque é utilisada para limpar os livros budistas, porque magnetiza o pó. Limpo o livro gigante com esta.

"Da Ásia até à América, muitas pessoas vêm de todo o mundo para ver o livro gigante. Alguns monarcas quiseram comprá-lo ou pediram a Béla Varga que fizesse um semelhante, mas ele resistiu..."