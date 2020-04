Europa central começa a levantar medidas de combate à epidemia

A ameaça do covid-19 continua bem presente mas no centro da Europa, pouco a pouco, a vida começa a regressar ao normal.

Esta terça-feira o comércio volta a abrir ao público na Áustria, ainda com algumas restrições. A medida apenas se aplica a lojas com menos de 400 metros quadrados e todas as pessoas serão obrigadas a usar uma máscara, não só no interior dos estabelecimentos mas também nos transportes públicos. A multa para quem não o fizer é de 25 euros.

Na Alemanha, a decisão de voltar a abrir o país está marcada para quarta-feira. A Academia Nacional de Ciências já afirmou que precisava de mais informação para se poder pronunciar sobre a imunização da população. Acrescentou, no entanto, que assim que o número de infeções estabilizar em baixa, o país devia abrir as escolas, uma vez que o encerramento estava a contribuir para a desigualdade social. Para Angela Merkel, no entanto, ainda é tempo de agir com prudência.

Continuando para norte, na Dinamarca, escolas e associações de tempos livres têm luz verde para abrir portas já esta quarta-feira. Uma boa parte das instituições, no entanto, apenas o fará na próxima semana para poder implantar as medidas de segurança necessárias.

Na República Checa, desde a semana passada que não é obrigatório o uso de máscara em certas situações, como para praticar desporto, mas o ministro do Interior já veio criticar a medida porque tinha permitido à população baixar as defesas.