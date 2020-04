Missas de Páscoa sem fiéis nas igrejas

As missas da Páscoa Ortodoxa, este ano, foram diferentes: Em Moscovo, na Igreja do Cristo Redentor, o patriarca Kiril celebrou a cerimónia apenas com os ajudantes, sem fiéis presentes na igreja ou nas ruas, depois de ele próprio ter ordenado o fecho dos templos religiosos, seguindo o confinamento ditado por Vladimir Putin no quadro da prevenção da Covid-19.

Em Sófia, na Bulgária, a catedral Alexandre Nevski foi palco da habitual missa de Páscoa, mas os fiéis ficaram no exterior.