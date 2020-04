O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou mais seis casos de covid-19 em duas ilhas do arquipélago, elevando o total para 67 casos, desde o início da pandemia.

Em comunicado assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, é referido que cinco dos novos casos são referentes à ilha de Santiago – quatro na cidade da Praia e um no Tarrafal -, e à ilha da Boa Vista (1).

O país regista atualmente 67 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (52), Santiago (14) e São Vicente (1). Um dos casos da Praia (Santiago) já foi considerado como recuperado da doença e o primeiro caso do país, na ilha da Boa Vista, terminou na morte do turista inglês, de 62 anos.

O caso confirmado na localidade do Tarrafal é o primeiro fora do concelho da Praia – e na ponta oposta da ilha de Santiago -, enquanto os restantes quatro da capital cabo-verdiana decorrem da “investigação de contactos” do caso anterior, o primeiro considerado de transmissão comunitária em Cabo Verde.

Já o da Boa Vista “faz parte dos quatro que estavam pendentes da mesma ilha, sendo que os restantes tiveram resultado negativo”.

“Toda a investigação continua a ser feita pelos responsáveis sanitários das ilhas afetadas”, garante o Ministério da Saúde.

O país iniciou no sábado um segundo período de estado de emergência, mantendo na generalidade as restrições de movimentos e de encerramento de empresas, bem como a obrigação geral de confinamento, em vigor desde 29 de março, mas diferenciado por ilhas.

Segundo determinação do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, a prorrogação do estado de emergência é válida até às 24:00 de 02 de maio nas ilhas com casos de covid-19 diagnosticados e até às 24:00 do dia 26 de abril nas restantes.

África regista um total de 1.055 mortos e um aumento de infeções de 19.895 casos para 21.096 registados em 52 países, segundo a última atualização do boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.