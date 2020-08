Volta a França ensombrada pelo coronavírus

A beleza da costa de Nice mantém-se, mas a Volta a França começou de forma diferente neste sábado. A sombra do coronavírus paira sobre os 176 ciclistas em competição. Este ano, devido à medidas de segurança, o público ficou privado do espetáculo do arranque da primeira etapa. As 22 equipas vão viver estas três semanas de corrida de forma isolada. Os meios de comunicação vão acompanhar a prova, mas somente à distância.