Mesmo sem adeptos o fator casa foi decisivo na Liga dos Campeões

O Real Madrid recebeu e venceu o Liverpool por 3-1 e deu um passo importante rumo às meias-finais da Liga dos Campeões. Vinicius Jr, com dois golos, foi o grande destaque nos merengues, Marco Asensio, que atravessa uma excelente fase, também fez o gosto ao pé e já leva quatro encontros seguidos a marcar. O golo de Mohamed Salah para os campeões ingleses deixa tudo em aberto para o encontro da segunda mão.

Em Manchester, Phil Foden foi o herói na vitória do City frente ao Borussia Dortmund por 2-1. Kevin De Bruyne, Marco Reus igualou para os alemães já na reta final do encontro mas ao cair do pano, decidiu Foden. O médio de vinte anos marcou o golo que deu a vitória aos ingleses e lhes permite encarar a segunda mão com alguma tranquilidade.

Bayern e PSG reeditam final em Munique, FC Porto mede forças com o Chelsea

O jogo grande dos quartos-de-final está marcado para esta quarta-feira em Munique, com a visita do Paris Saint-Germain a casa do detentor do título, numa reedição da final do ano passado. Os parisienses procuram vingança e isso passa por vencerem no terreno dos bávaros, o que já não acontece desde 1994.

Já o Bayern, deu um passo de gigante rumo a mais uma Bundesliga com uma vitória em Leipzig, no fim de semana passado, e procura agora levantar o troféu mais cobiçado do futebol europeu pela sétima vez, igualando o Milan no ranking histórico. O lesionado Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo em 2020, é o grande ausente.

Em Sevilha, o Porto tem encontro marcado com a história e procura deixar pelo caminho o Chelsea pela primeira vez. Sérgio Oliveira, o herói na eliminatória frente à Juventus, e Taremi, castigados, são cartas fora do baralho para Sérgio Conceição.