Copa América com testes à Covid-19 a cada 48 horas

Testes a cada 48 horas, saídas do hotel apenas para treinos ou por questões de saúde, voos fretados e autocarros individuais desinfetados antes e depois do uso. Estes são alguns dos exemplos das regras apertadas durante a Copa América, no Brasil, um dos países do mundo mais atingidos pela pandemia.

A organização garante segurança e sem a necessidade de vacinar todos os jogadores. Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde disse que “a vacina pode causar uma reação, e isso pode comprometer a competitividade dos intervenientes".“Se forem vacinados, tanto melhor. Mas não nos vamos desviar do nosso caminho para vacinar agora”, afirmou Marcelo Queiroga.

Até aqui, a vacinação era um dos requisitos obrigatórios para fazer parte da competição. O coordenador do evento disse que seis das dez delegações já estão totalmente vacinadas e que outras duas vão estar antes do início da competição, que começa no domingo e termina no dia 10 de julho.

Na última sexta-feira, um dia depois do empate a zero contra o Paraguai para a 5ª ronda das eliminatórias para o Mundial, a equipa do Uruguai recebeu a primeira dose da vacina Coronavac.

Por causa da situação sanitária no Brasil, e a pedidos dos jogadores, a seleção Argentina vai estar o mínimo de tempo possível no país. Vai viajar na noite anterior ao jogo e regressar a casa logo depois da partida num voo fretado.