Empate técnico nas eleições búlgaras

Os resultados das eleições legislativas na Bulgária ainda não permitem adivinhar o futuro político do país e a resposta poderá estar nos votos da diáspora.

O segundo escrutínio em três meses pretendia desbloquear a crise governativa mas, com mais de 95 por cento dos votos contados, a formação GERB do ex-primeiro-ministro Boiko Borissov encontra-se em situação de empate técnico com o partido anticonformista "Este Povo Existe", liderado pelo cantor e personalidade televisiva Slavi Trifonov, ambos creditados com cerca de 23 por cento dos votos.

Ainda assim, Trifonov felicitou os apoiantes através do Facebook, destacando "um bom dia para a democracia búlgara".

O que está já garantido é que nenhum terá uma maioria para governar e esperam-se duras negociações com as restantes formações , em particular com o Partido Socialista Búlgaro (PSB) e a Coligação Democrática Búlgara.

Damian Vodenitcharov, euronews:"A maior surpresa das eleições foi o resultado tão próximo entre os dois partidos mais votados, bem como entre as formações que se encontram no terceiro e quarto lugar. Por isso, nada está ainda decidido e todos contam com os votos vindos do estrangeiro para ganhar uma vantagem nos próximos dias."

As eleições tinham sido convocadas pelo presidente búlgaro para tentar resolver o impasse resultante do escrutínio de abril, mas a fraca participação, da ordem dos 40 por cento, mostra que muitos estavam mais interessados na final do Euro2020 do que no voto deste domingo.