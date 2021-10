Missão cumprida com distinção para o Sporting em Istambul. O Sporting arrasou o Beşiktaş e venceu em casa do campeão turco por quatro bolas a uma. Sebastián Coates, com dois golos, foi o grande destaque nos leões. Sarabia e Paulinho também fizeram o gosto ao pé.

No outro jogo do grupo, o Ajax goleou o Borussia Dortmund e segue com um registo cem por cento vitorioso. O Sporting é terceiro do grupo com três pontos.

No Dragão, o Porto impôs-se ao Milan graças a um tento solitário de Luis Díaz aos 65 minutos. Os "dragões" têm agora quatro pontos e igualaram o Atlético de Madrid no segundo lugar do grupo B. Os campeões espanhóis foram surpreendidos em casa pelo Liverpool. Os ingleses venceram o jogo grande da noite por 3-2 e seguem na primeira posição do grupo só com vitórias.