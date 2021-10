México: Tributo às vítimas da Covid-19 antes do "Dia dos Mortos"

Os mexicanos preparam-se para o tributo aos mortos, a festa mais emblemática do país.

Este ano, antes do Dia dos Mortos, prestam uma homenagem especial às vítimas da Covid-19, colando, num memorial, fotografias das pessoas que perderam a vida na pandemia. Até agora, o país perdeu 288 mil vidas na batalha com o novo coronavírus.

A festa do Dia dos Mortos é uma tradição que remonta à colonização espanhola, explica o promotor cultural do governo da cidade do México. Roberto Rivero diz: "A inspiração para estas ofertas, que é verdadeiramente interessante, tem as suas origens no Codex Mendoza, instruído pelo Vice-rei Mendoza, o primeiro Vice-rei na Nova Espanha, para explicar a Carlos V como o Império Mexicano (Asteca) e a sua vida foi organizada".

Os Mexicanos acreditam que as almas dos mortos voltam ao mundo dos vivos nos dias 1 e 2 de novembro para estarem com as famílias e preparam para recebê-los, flores, lindas oferendas e crânios, com os quais engalanam os espaços públicos e erguem altares.