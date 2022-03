Minas provenientes da Ucrânia à deriva no Mar Negro

Uma mina da Ucrânia foi encontrada à deriva nas proximidades da costa da Roménia e neutralizada no Mar Negro. Desde sábado, foram descobertos três engenhos explosivos deste género: os outros dois foram encontrados em águas territoriais turcas. Estão a ser feitas operações de limpeza na costa romena.

As minas foram avistadas por barcos de pesca que deram o alarme. Estão a ser detonadas por especialistas, mas as autoridades estão a avisar os marinheiros do risco de se depararem com minas à deriva provenientes da Ucrânia - uma zona em conflito desde fevereiro.

Como as minas são difíceis de detetar, foi recomendado aos navios que aumentem a vigilância e as comunicações via rádio. A Marinha da Roménia acredita na possibilidade que mais minas possam andar a deriva nas águas do Mar Negro e receia que se aproximem da costa. Estas minas são particularmente perigosas para navios mercantes, que são mais pequenos que os barcos de pesca e não têm a mesma capacidade visual ou de manobra para as poderem evitar. As patrulhas estão a ser reforçadas no Mar Negro, para que quaisquer objetos suspeitos, possam ser identificados a tempo.