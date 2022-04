A invasão russa da Ucrânia teve esta sexta-feira mais um trágico episódio em Kramatorsk, cidade na região de Donetsk controlada pelo exército ucraniano.

Dois mísseis atingiram a estação ferroviária, de onde nos últimos dias milhares de pessoas têm tentado fugir perante uma iminente ofensiva do Kremlin naquela zona.

Pelo menos 50 pessoas morreram, incluindo cinco crianças, e centenas ficaram feridas. O ataque aconteceu horas antes de a Presidente da Comissão Europeia e do chefe da diplomacia dos "27" visitarem Bucha, a cidade a noroeste de Kiev onde foi revelada no início da semana o resultado da ocupação russa.

Equipas forenses da Ucrânia, que tiveram orientação portuguesa na técnica de proteção de vestígios, estão a recolher provas dos alegados crimes de guerra russos e esta sexta-feira estiveram em Bucha, onde foram descobertas valas comuns e cadáveres de civis ucranianos com sinais de tortura e fuzilamento à queima-roupa.

A invasão russa iniciada na madrugada de 24 de fevereiro pareceu ter por objetivo a tomada da capital da Ucrânia, mas durante vários dias no centro de Kiev apenas se ouviam explosões nas proximidades da cidade.

Com a retirada russa da região na última semana, começou a ser revelado o que significavam aquelas explosões em torno de Kiev e a extensão da tragédia já anunciada pelo Presidente Volodymyr Zelenskyy, que tem informação privilegiada sobre as ações no terreno da invasão ordenada por Putin.

Na já habitual declaração à nação emitida no final de cada dia, o Presidente ucraniano pediu uma "resposta firme e global a este crime de guerra" cometido contra civis na estação de comboios depois de já "todos os principais países do mundo" terem condenado este "ataque da Rússia em Kramatorsk".

Tal como nos massacres em Bucha e em muitos outros crimes de guerra, o ataque com mísseis em Kramatrorsk tem de ser uma das acusações no tribunal, destinado a acontecer. Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

Um enorme fragmento de um dos mísseis que atingiu a estação de Karamatorsk tinha inscrito em cirílico russo a mensagem "Pelas crianças".

Kremlin acusa Ucrânia

Do lado do Kremlin, o chefe do Centro de Controle de Defesa da Federação Russa acusou a Ucrânia de ser a responsável pelo ataque em Kramatorsk e ainda de estar a instalar "posições de tiro e armas pesadas" em "edifícios de escolas e de jardins de infância" daquela cidade, na região de Donetsk.

"Além disso, as autoridades ucranianas realizaram um ato implacável de extermínio do seu próprio povo na estação ferroviária de Kramatorsk, com um míssil Tochka-U, contendo uma ogiva de fragmentação", afirmou ainda o coronel-general Mikhail Mizintsev, denunciando o suposto "cinismo dessa atrocidade" pelas forças ucranianas que, "sob o pretexto da evacuação", teriam reunido as vítimas "com antecedência na zona da estação".

1 2 Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 SERGEY BOBOK/AFP or licensors 1 2 SERGEY BOBOK/AFP or licensors 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Rodrigo Abd/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved./Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved./Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Petros Giannakouris/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Rodrigo Abd/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Marienko Andrew/ 1 2 Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Marienko Andrew/ 1 2 SERGEY BOBOK/AFP or licensors 1 2 Rodrigo Abd/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Andrew Marienko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Andrew Marienko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 Andrew Marienko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 FADEL SENNA/AFP or licensors 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 FADEL SENNA/AFP or licensors 1 2 Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Andrew Marienko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Pavel Dorogoy/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Andrew Marienko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 SERGEY BOBOK/AFP or licensors 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Andreea Alexandru/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 AFP or licensors/AFP or licensors 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 Marienko Andrew/ 1 2 DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved./Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 -/AFP 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 -/AFP 1 2 Pavel Dorogoy/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Visar Kryeziu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Visar Kryeziu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Andriy Andriyenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 AP Photo 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Mykola Tys/Mykola TYS 1 2 1 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved./Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Valdemar Gorlushko/UNIAN 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Czarek Sokolowski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Petr David Josek/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Zamirovsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Paul Ursachi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 HANDOUT/AFP 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 SERGEY BOBOK/AFP or licensors 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

O Ministério russo da Defesa, citado pela TASS, considerou "uma provocação e completamente alheia da realidade" a acusação "do regime nacionalista ucraniana" de que tinha sido a Rússia a realizar o "ataque com míssil" contra a estação ferroviária de Kramatorsk.

O porta-voz do exército russo deu força a essa acusação, sublinhando o uso do referido sistema de mísseis Toshka-U, de fabrico soviético.

Igor Konashenko tentou garantir que este sistema de mísseis apenas está a ser utilizado pelas forças ucranianas, mas imagens entretanto divulgadas das colunas militares russas na invasão da Ucrânia mostram veículos equipados com este mesmo sistema de mísseis Toshka-U.

Entretanto, as forças afetas ao Kremlin continuam sem dar mostras da alegada "boa vontade" manifestada esta semana pelo porta-voz Dmitry Peskov para justificar a retirada dos arredores de Kiev e mantêm sob a pressão dos bombardeamentos diversas cidades da Ucrânia.

Há registo do lançamento de mísseis cruzeiro a partir de navios russos estacionados no Mar Negro contra alvos em Mykolaiv, perto de Odessa, em Zaporizhia, no centro do país, em Chuhuiv, a sudeste de Kiev, e em Karkhiv, no nordeste do país, onde o pânico se voltou a instalar entre os residentes devido às várias explosões durante a noite.

União religiosa pela Paz na Ucrânia

Depois da deslocação desta sexta-feira de Ursula von der Leyen e Josep Borrell a Kiev e Bucha, ficou a saber-se estar a ser preparada mais uma visita especial à Ucrânia. Desta feita, de uma delegação de altos responsáveis de diversas religiões a vários campos de deslocados em Chernivtsi, no ocidente da Ucrânia.

A visita está a ser preparada pelo Departamento da Paz e pelo Instituto Inter-religioso Elijah para ocorrer esta terça-feira, dia 12, e surge na sequência do apelo à paz do Papa Francisco após o que o próprio líder da igreja católica apelidou de "o massacre de Bucha".

A viagem de cariz inter-religioso vai incluir membros das igrejas anglicana, judaica, islâmica, ortodoxa, hindu, budista e católica.