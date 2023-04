De Euronews

As defesas aéreas da Ucrânia podem vir a ficar sem mísseis, nem munições dentro de semanas. O alerta é dado pelo Pentágono em documentos secretos datados de fevereiro, a que o jornal The New York Times teve acesso.

A autenticidade dos documentos ainda está a ser verificada pelo próprio Pentágono, mas caso a informação se verifique pode significar sérios riscos para as tropas ucranianas no campo de batalha já no próximo mês.

Ainda este fim de semana a Força Aérea Ucraniana divulgou um vídeo em que afirma que "ao longo de cinco meses de operações de combate” os sistemas de defesa aérea destruíram “mais de 100 mísseis e drones inimigos”.

Poucas horas antes novos ataques atingiam Kharkiv e Zaporíjia. Tanto numa cidade como noutra, os mísseis russos mataram duas pessoas em áreas residenciais. Entre as vítimas mortais, encontra-se uma criança, cuja casa foi atingida, em Zaporíjia.

Volodymyr Zelenskyy condenou, por vídeo, os bombardeamentos. Referindo-se ao ataque a Zaporíjia, o presidente ucraniano disse que a Rússia "se coloca ainda mais isolada do mundo e da humanidade" ao atingir uma casa em pleno Domingo de Ramos da Igreja Ortodoxa.

Para a maioria dos ucranianos, católica ortodoxa, a Páscoa só será celebrada no próximo domingo, 16 de abril