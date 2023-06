Praga projeta bairro neutro em emissões de carbono

De Jiri Skacel

A capital checa já aprovou o plano para construir um novo bairro em 100 hectares atualmente abandonados

Praga eleva a fasquia dos projetos de descarbonização. A capital checa planeia construir o primeiro bairro com impacto neutro no clima, sem qualquer consumo de energias fósseis como o gás ou o carvão.

O Conselho Municipal da cidade aprovou já o local de construção do novo bairro Bubny-Zatory: trata-se do maior terreno abandonado perto do centro da cidade.

Este bairro vai cobrir uma área de mais de 100 hectares e acomodar até 25.000 habitantes em 11.000 apartamentos.

"Cumpriremos o plano climático de Praga até 2030 e, ao mesmo tempo, reduziremos significativamente a nossa dependência do gás russo, porque desta forma pouparemos cerca de 29 milhões de metros cúbicos de gás," diz Michal Hroza, conselheiro da cidade para as infra-estruturas.

O projecto envolve a utilização de calor e frio do Energocentrum, um centro de energia que vai funcionar na Estação Central de Tratamento de Águas Residuais em Bubeneč.

A unidade processa actualmente 3 metros cúbicos de água por segundo e a temperatura não desce abaixo dos 15 graus Celsius durante todo o ano. No futuro vai poder também aquecer a água.

"Somos capazes de aquecer a água até 110 graus através de bombas de calor potentes e alimentar esta energia no local de água quente," explica Pavel Valek, diretor executivo da empresa de gestão de água de Praga.

O Energocentrum deve estar pronto no final da década e nessa altura, deverá fornecer energia a cerca de um quinto da capital da Chéquia.