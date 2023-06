Naufrágio na Grécia: Suspeitos voltam a tribunal e negam acusações

De Euronews

Prosseguem as buscas no mar e foram encontrados mais dois sobreviventes do naufrágio ao largo de Pylos, enquanto os suspeitos de participarem na organização da viagem comparecem em tribunal

Os nove egípcios acusados de serem os traficantes responsáveis pelo trágico naufrágio ao largo da costa de Pylos voltam a camparecer esta terça-feira perante o Ministério Público da cidade grega de Kalamata.

Pediram e foi-lhes concedida uma prorrogação de 24 horas para que os seus advogados pudessem estudar o processo.

O advogado de um dos suspeitos, Athanasios Iliopoulos, diz que o seu cliente nega todas as acusações e afirma que está inocente, dizendo que não participou nem ajudou na transferência dos migrantes no barco de pesca afundado e que também é um dos migrantes, que pagou um preço muito alto para fazer a travessia.

"Ele afirma que estava no barco com 30 a 35 compatriotas egípcios. Deixou o seu país à procura de uma vida melhor na Europa devido a dificuldades económicas", disse

Os corpos de mais dois migrantes foram recuperados pela Guarda Costeira grega na segunda-feira, perto do local onde o barco de pesca cheio de migrantes se virou na semana passada, aumentando o número de mortos confirmados de 78 para 80.

Os socorristas estimam que estavam a bordo entre 400 e 700 pessoas. 104 foram resgatadas. O Paquistão estima que mais de 300 dos seus cidadãos tenham morrido no naufrágio.

Um responsável dos Médicos Sem Fronteiras explica algumas das causas de tragédias como esta.

Duccio Staderini, chefe de missão dos MSF na Grécia e nos Balcãs afirma: "Penso que as retenções, este encerramento das fronteiras, a externalização das fronteiras que estamos a implementar na Europa estão a criar estes estrangulamentos, estes estrangulamentos em que as pessoas ficam retidas e são vítimas da criminalidade, das redes criminosas que são os contrabandistas. Estas redes criminosas estão a emergir devido a estes estrangulamentos. E não é só na Líbia. É em toda a Europa".

As operações de busca de corpos continuaram na segunda-feira por uma fragata da marinha e outros três navios, assistidos por um helicóptero e uma aeronave da guarda costeira.

O navio de pesca virou em águas internacionais na passada quarta-feira, a 47 milhas náuticas ao largo de Pylos, no sudoeste do Peloponeso. Os meios de comunicação social afirmaram que cerca de 700 pessoas viajavam no barco sobrelotado, com mulheres e crianças alegadamente mantidas no porão.

O jornal grego, Kathimerini, publicou dois vídeos do navio antes de se afundar.

No primeiro vídeo, cronológico, o barco de pesca fatal é registado por um avião da Frontex, na terça-feira, 13 de junho, às 09h48, cerca de 16 horas antes do naufrágio fatal, na zona marítima a sul de Pylos.

Nas imagens, provenientes de câmaras ópticas e térmicas, o Adriana parece deslocar-se a uma velocidade razoável em direção ao seu destino.

Num outro vídeo, é registada a primeira abordagem de um navio mercante na tarde de 13 de junho para ajudar o navio de pesca.

A empresa gestora afirmou que o navio-tanque grego "Lucky Sailor" se aproximou do navio de pesca por ordem do Centro de Operações da Guarda Costeira, desviando-se da sua rota inicial, com ordens para oferecer comida e água.

Ao localizar o navio de pesca, um membro da tripulação do "Lucky Sailor" contactou um telecontrolo dizendo que podiam oferecer mantimentos. Num vídeo disponibilizado ao media grego, o barco de pesca, sobrecarregado de pessoas, pode ser visto à distância a ligar o motor, a libertar fumos e a mover-se lentamente à medida que se aproxima o Lucky Sailor.

O vídeo tem a duração de um minuto e 25 segundos e desconhece-se a hora a que foi gravado. Não foi determinada exatamente a distância que o navio de pesca conseguiu percorrer antes de parar.