De Euronews com AFP / EFE

Presidente russo promete punir responsáveis, em reação à tomada de controlo da sede do Exército russo em Rostov por parte do grupo de mercenários Wagner

Vladimir Putin diz que a rebelião do grupo de mercenários russos Wagner representa uma "facada nas costas" e promete punir os responsáveis.

Numa alocução transmitida pela televisão estatal, o presidente russo disse esta manhã que "aquele que organizou e preparou a rebelião militar traiu a Rússia e responderá por isso".

Putin diz que a situação é "difícil" em Rostov, onde se encontra o grupo Wagner e que a rebelião está a bloquear civis e instâncias militares.

Moscovo adota medidas "antiterroristas"

O "regime de operações antiterroristas" foi implementado na região de Moscovo, também em reação à rebelião do grupo paramilitar Wagner.

O anúncio da medida foi feito esta manhã pelo Comité Nacional Anti-Terrorista da Rússia.

"Para prevenir eventuais atentados, foi instaurado o regime de operações antiterroristas em Moscovo e na região de Moscovo", bem como na região de Voronezh, que faz fronteira com a Ucrânia, indicou o Comité num comunicado publicado na sua página web, sem avançar outros detalhes.

A medida reforça os poderes dos serviços de segurança e permite-lhes restringir movimentos.

Prevê igualmente o controlo dos documentos de identidade e dos veículos nas ruas e autoriza a suspensão temporária dos serviços de comunicação, caso seja necessário.

Líder do grupo Wagner diz controlar sede do Exército em Rostov

O líder do grupo de mercenários Wagner diz ter tomado o controlo do quartel-general do exército russo em Rostov, no sul da Rússia, um centro chave nas operações ligadas à invasão da Ucrânia.

Num vídeo publicado no Telegram, Yevgeny Prigozhin afirmou que "as instalações militares em Rostov estão sob controlo, incluindo o aeródromo" da cidade russa.

Prigozhin declarou também que, enquanto o grupo Wagner "não tiver em seu poder o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, e o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, os seus mercenários bloquearão a cidade de Rostov" e "avançarão em direção a Moscovo".

Líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin HANDOUT/AFP

O líder do grupo paramilitar já tinha antes apelado a uma rebelião armada com o objetivo de destituir o Ministro da Defesa russo.

O Ministério da Defesa russo já reagiu e prometeu esta manhã "garantir a segurança" dos combatentes do grupo Wagner se estes se desvincularem do que classificou de "aventura criminosa" de Prigozhin.

Em comunicado, o ministério precisou que "muitos" membros do grupo de mercenários russos já o tinham contactado para pedir para regressar às suas casernas.

Situação "normal" em Rostov

Prigozhin assegurou que os aviões militares envolvidos na ofensiva russa na Ucrânia continuam a "partir normalmente" do aeródromo de Rostov para realizar as suas "tarefas de combate".

O líder do grupo Wagner precisou que "o ponto de comando principal está a funcionar normalmente" e que "nenhum oficial" ali destacado foi suspenso do serviço.

Progozhin acusou mais uma vez o exército russo de não dizer a verdade sobre a situação na frente de combate, nomeadamente a respeito do número de mortos e dos territórios perdidos pelas forças russas.

O exército russo está a perder "até 1000 homens por dia", incluindo mortos, feridos, desaparecidos e os que se recusam a combater, afirmou Prigozhin.