ONU arrasa lei sobre imigração no Reino Unido

De euronews

Legislação aprovada esta terça-feira permite o envio de requerentes de asilo para países terceiros enquanto aguardam a conclusão do processo

O parlamento britânico aprovou a polémica lei que permite que os requerentes de asilo sejam enviados para países terceiros enquanto aguardam a conclusão do processo. A vontade inicial do executivo de Rishi Sunak, passava por enviá-los para o Ruanda mas a justiça britânica impediu que o país africano fosse o escolhido por considerar que o governo tinha mentido ao considerá-lo seguro. O processo ainda está pendente no Supremo Tribunal, depois de o governo ter recorrido.

A nova legislação foi arrasada pela ONU, que nunca comunicado tão feroz quanto pouco habitual, afirmou que era "contrária às obrigações do país perante a lei internacional" e que "teria profundas consequências para pessoas que precisam de ajuda".

A última arma do governo de Rishi Sunak contra a migração ilegal dá pelo nome de Bibby Stockholm. Trata-se de uma embarcação com capacidade para 500 pessoas e que servirá de casa, por tempo indeterminado, aos requerentes de asilo.

Para o executivo trata-se de uma medida de contenção de custos, informando que existem mais de 50 mil requerentes de asilo no país, alojados em hotéis e que custam seis milhões de libras por dia aos contribuintes.