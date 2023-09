Relatório diz que o governo dos Países Baixos paga por ano 37,5 mil milhões de euros a indústrias que produzem ou são dependentes de petróleo, gás ou carvão

Milhares de ativistas pelo clima bloquearam sábado uma autoestrada em Haia, nos Países Baixos.

PUBLICIDADE

A polícia recorreu a canhões de água para dispersar o protesto, no qual, de acordo com a organização, participaram cerca de 25 mil pessoas. O porta-voz do autarca de Haia assegura terem sido entre 10 mil e 12 mil a encenar esta revolta climática.

Enquanto alguns ativistas aguentavam a linha da frente dos protestos perante a repressão policial, na segunda linha alguns divertiam-se enquanto se refrescavam com os jatos de água numa tarde que foi de muito calor em Haia.

Os manifestantes, na larga maioria militantes do grupo Extinction Rebellion, exigem o fim dos milhares de milhões de euros de subsídios neerlandeses para indústrias dependentes dos combustíveis fósseis, nomeadamente para o setor do transporte naval, um dos maior importantes no país.

Ativistas adaptaram logotipos de empresas petrolíferas a símbolos de protesto AP Photo/Peter Dejong

Um relatório publicado no início da última semana, promovido por uma plataforma de investigação das atividades de multinacionais e dois grupos de apoio à transição para energias renováveis, denunciava uma despesa do governo dos Países Baixos, liderado há anos por Mark Rutte, de 37,5 mil milhões de euros em subsídios para indústrias dependente do uso de petróleo, gás ou carvão.

O relatório lista 31 subsídios governamentais, parte deles através de alívios fiscais, que permitem às indústrias tornar mais barato a produção ou o uso de combustíveis fósseis. Só para o setor naval, o estudo assegura que o Estado neerlandês paga 6,7 mil milhões.

Diversos ativistas acabaram detidos pela polícia, nomeadamente a atriz neerlandesa Carice van Houten, conhecida como a "bruxa vermelha" da série "Guerra dos Tronos" e já reincidente neste tipo de protestos pelo planeta.

Este foi o oitavo protesto deste género em Haia desde julho do ano passado e os ativistas ameaçam repetir o movimento de revolta contra o governo até conseguirem o objetivo: "parar subsídios poluentes".

Há nova convocatória para este domingo, ao meio-dia, hora local.