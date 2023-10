Os danos detetados terão sido causados na mesma altura em que um gasoduto da Finlândia também foi danificado. A Rússia está entre os suspeitos devido à adesão de finlandeses e suecos à NATO

A Suécia anunciou esta terça-feira estar a investigar os danos num cabo de telecomunicações que liga aquele país escandinavo à Estónia, pelo fundo do Mar Báltico.

O ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, acredita que o cabo sueco tenha sido danificado na mesma altura que o gasoduto entre a Estónia e a Finlândia, no início do mês.

"Não se trata de uma rutura total do cabo. Há um dano parcial, mas não podemos ainda avaliar o que causou o dano", afirmou Bohlin.

O Ministério da Economia da Estónia especificou que o problema detetado no cabo, que é propriedade sueca, localiza-se em território estónio, cerca de 50 quilómetros ao largo da ilha de Hiiumaa, no norte do país. Os serviços afetados foram repostos alguns dias depois.

O governo sueco está a colaborar com os homólogos da Finlândia e da Estónia para apurar as causas dos danos detetados em ambas as ligações, que aparentam ser resultado de sabotagem.

Os finlandeses chegaram mesmo a avançar com suspeitas de uma sabotagem russa, como resposta à adesão do país à NATO. Putin refutou a acusação.

A Suécia também está à beira de entrar na Aliança Atlântica.