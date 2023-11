Forças israelitas avançaram para a cidade de Gaza

Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

AP - Direitos de autor Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

AP - Direitos de autor Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Distintos relatos de ambos os lados do conflito indicam que as forças do Tsahal fizeram avanços em direção à cidade de Gaza