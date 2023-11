Peritos alertam para limitações dos recentes avanços ucranianos

De Euronews com AFP

Analistas sublinham que Kiev precisa de equipamento pesado e de pontes.

PUBLICIDADE

Os sucessos ucranianos após meses de contraofensiva sem sucesso serão difíceis de converter num verdadeiro avanço na sua guerra contra a Rússia, disseram especialistas militares à AFP.

No domingo, Kiev anunciou que as suas tropas tinham alcançado a margem esquerda do rio Dnipro, ocupada pelo exército russo.

Afirmou ter feito recuar as forças de Moscovo "3 a 8 km" nesta linha da frente, no sul da região de Kherson, sem especificar se as tropas ucranianas controlavam totalmente a área.

A confirmar-se, seria o maior avanço do exército ucraniano contra a Rússia desde a reconquista de Robotyne, na região de Zaporíjia, em agosto, após o lançamento da contraofensiva em junho.

O líder da região de Kherson, ocupada pela Rússia, Vladimir Saldo, admitiu que "cerca de uma companhia e meia" de soldados ucranianos - potencialmente centenas de homens - tinham estabelecido posições perto da aldeia de Krynky, do outro lado do rio Dnipro, embora tenha minimizado a sua importância.

De acordo com o especialista militar pró-Kremlin Alexander Khramchikhin, o território reconquistado é "microscópico" e não permite que as forças ucranianas utilizem equipamento militar.

"Sem equipamento, não há ofensiva, só perdas", resume.

Moscovo substituiu o comandante do grupo militar russo "Dnieper" que operava na zona no final de outubro, devido à situação difícil no terreno, segundo os analistas.

Michel Goya, especialista militar francês, disse à AFP que a operação ucraniana é "bastante limitada, bastante simbólica", mas "permite declarar pequenas vitórias após o fracasso da ofensiva principal".

Kiev precisa de equipamento pesado e de pontes

Para transformar o sucesso num grande avanço, o exército ucraniano tem de conseguir posicionar-se do outro lado do rio. Isto implicaria atravessar uma grande barreira natural e depois atuar numa zona pantanosa durante a estação das chuvas.

O primeiro objetivo de Kiev é "cortar as rotas de abastecimento russas". Para isso, não estão apenas em Krynky, estão a deslocar-se, segundo o jornalista russo Michael Nacke. O jornalista sublinhou que a Rússia "não tem as unidades mais profissionais nesta região".

A operação ucraniana "mantém a pressão sobre os russos, que são obrigados a deslocar uma parte das suas reservas para o Dnipro, em detrimento de outros setores da frente", acrescentou Michael Goya.

A tomada de posições mais profundas no sul também poderia permitir a Kiev lançar um ataque maior em direção à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Mas para o conseguir, os especialistas estimam que são necessários milhares de homens e veículos.

"As pontes sobre o Dnipro são necessárias [para esse movimento militar], mas qualquer pontão seria vulnerável ao poder de fogo aéreo e terrestre da Rússia, que não foi completamente suprimido", disse Mykola Bielieskov, um analista militar ucraniano.

Bielieskov referiu ainda o risco de drones russos, que seriam difíceis de combater.

Apenas as pontes permitem "a passagem de equipamento pesado e logístico. Se quisermos avançar várias dezenas de quilómetros em profundidade, temos de avançar também com a nossa artilharia, caso contrário ficamos sem qualquer apoio", explicou Goya.

"Os ucranianos que atravessaram são soldados de infantaria e comandos navais. Têm alguns veículos mas, no geral, são muito ligeiros. Estão principalmente protegidos pela sua artilharia que permanece do outro lado do rio", acrescentou.

Várias fontes militares referem que Krynky é considerada "secundária" pelos russos, que estão a concentrar as suas forças militares em Avdivka, uma cidade industrial a leste que o exército de Moscovo está a tentar cercar.