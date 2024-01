De Euronews

Líder do Hezbollah culpa Israel pela morte de alto dirigente do Hamas em Beirute e avisa: "Não temos medo da guerra".

PUBLICIDADE

O líder do Hezbollah está convencido que a morte do número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, nos arredores de Beirute foi o resultado de uma "agressão israelita flagrante".

Hassan Nasrallah aproveitou o discurso desta quarta-feira, no qual assinalou o aniversário da morte do general iraniano Soleimani, para deixar alguns avisos a Israel.

O líder do movimento xiita libanês diz que a partir do ataque de 7 de outubro "todas as pessoas viram quem é que continua a desafiar a comunidade internacional", lembrando que Israel e os Estados Unidos não apoiaram a recomendação de um cessar-fogo em Gaza.

Nasrallah acusou Telavive de querer passar uma "imagem de vitória" ao matar o vice-líder do Hamas, reafirmando que o assassinato de Saleh al-Arouri "não ficará impune".

"Se o inimigo pensa em entrar em guerra com o Líbano, então a nossa luta não terá limites nem regras. E eles [Israel] sabem o que quero dizer [...] Não temos medo da guerra. Não a tememos. Não estamos hesitantes", assegurou Nasrallah.

O chefe dos serviços secretos israelitas (Mossad), David Barnea, também prometeu esta quarta-feira que a agência "vai perseguir todos os membros do Hamas envolvidos nos ataques de 7 de outubro” a Israel.

Telavive continua a recusar comentar as informações de que teria sido o autor do assassinato de Saleh al-Arouri.