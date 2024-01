De Euronews

Meios de comunicação iranianos avançam que morreram pelo menos 50 pessoas e 60 ficaram feridas em explosões durante uma cerimónia que marcava o quarto aniver´sário da morte do general iraniano Soleimani, assassinado num ataque dos EUA no Iraque.

PUBLICIDADE

Pelo menos 50 pessoas morreram em dois bombardeamentos que ocorreram junto do túmulo do general iraniano Qassim Soleimani, durante uma cerimónia que assinalava o quarto aniversário da morte do general da Guarda Revolucionária Iraniana.

Há ainda 60 feridos em resultado das explosões, que tiveram como alvo uma procissão perto da mesquita de Saheb al-Zaman, na cidade de Kerman, a cerca de 820 quilómetros de Teerão.

O vice-governador iraniano já veio dizer, segundo as agências internacionais, que se trata de um "ataque terrorista".

Segundo a BBC, centenas de pessoas caminhavam em cortejo para junto do túmulo de Soleimani, que foi morto em 2020 num ataque de drone dos Estados Unidos no Iraque. O general iraniano era visto como a mais poderosa figura iraniana logo a seguir ao líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei.

Soleimani era o líder da Al-Quds, uma das forças de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, e tinha a seu cargo a organização e realização de missões clandestinas bem como as operações de financiamento, armamento e apoio logístico de grupos armados e governos aliados, incluindo o Hamas e o Hezbollah.

Donald Trump, que ordenou que Soleimani fosse morto, descrevia o general como o "terrorista número um em qualquer parte do mundo".