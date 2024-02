31 000 soldados ucranianos mortos desde o início da invasão russa

De Euronews

Zelenskyy sublinha que o número é muito inferior às estimativas de Vladimir Putin.

É a primeira vez que Kiev confirma o número das suas perdas desde que Moscovo iniciou a invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022. Neste domingo, o presidente ucraniano disse que 31 mil soldados foram mortos em combate.

"31.000 militares ucranianos foram mortos nesta guerra. Não foram 300.000, nem 150.000, nem o que quer que Putin e o seu círculo enganador tenham andado a mentir. Mas, apesar disso, cada uma destas perdas é um grande sacrifício para nós", disse Volodymyr Zelenskyy no fórum "Ucrânia. Ano 2024", em Kiev.

O líder ucraniano disse que não iria revelar o número de soldados feridos ou desaparecidos.

Também neste domingo, o ministro da defesa ucraniano afirmou que o seu país estava a "perder território" na guerra com a Rússia porque "50%" das armas prometidas pelos parceiros ocidentais não chegaram a tempo a Kiev.

Rustem Umerov disse que as suas tropas tinham construído novas fortificações e "milhares de fortalezas". Mas afirmou que os atrasos no fornecimento de equipamento ocidental estavam a provocar retrocessos e mortes no campo de batalha.

O ministro sublinhou que apesar destas desvantagens, a Ucrânia reconquistou o Mar Negro, utilizando drones para afundar navios de guerra russos. A Ucrânia também reconquistou território no nordeste e no sul do país, referindo-se à libertação, em 2022, da região de Kharkiv e da cidade de Kherson.