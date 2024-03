Latino-americanos ricos estão a transformar Madrid numa "nova Miami"

Apartamentos de luxo que se vendem depressa e cada vez mais sabores latinos nos restaurantes madrilenos: como a classe alta da América Latina está a mudar a face da capital espanhola.

No coração do bairro de Salamanca, em Madrid, um apartamento com dois quartos em suíte custa mais de um milhão de euros e não vai durar muito tempo no mercado. Apartamentos como este são os mais cobiçados pelos latino-americanos ricos, que estão a transformar Madrid numa nova Miami.

Tarek Mure Garzón, agente imobiliária, explica: "Destina-se principalmente aos latino-americanos e é verdade que, neste momento, a procura é muito elevada, cinco vezes mais do que a oferta que temos neste momento no bairro."

Marcela Pérez é decoradora e home stager, encarregada de decorar os apartamentos de venezuelanos, mexicanos e colombianos de acordo com os gostos dos novos clientes. Fornece desde móveis a talheres ou roupa de cama.

"Há muitas ocasiões em que eles passam estadias curtas; dois, três, no máximo seis meses. Por isso, preferem atribuir a decoração da casa a alguém para que possam comprá-la e, quando chegam, já têm tudo preparado", explica.

O mexicano Octavio Rojas está em Madrid há 15 anos. Preside à associação de empresários mexicanos em Espanha e tem facilitado a chegada de compatriotas e investimentos em Espanha.

"Madrid e Espanha oferecem exatamente o que se procura: segurança, robustez (económica), certeza jurídica e uma fantástica oferta gastronómica e cultural", diz.

Novos hotéis de cinco estrelas e empresas de luxo estão a prosperar com esta nova migração latina. Os novos vizinhos de Madrid estão a dar um novo impulso ao lazer e à alta cultura da cidade. 90% dos clientes das galerias de arte já são colecionadores latino-americanos.

As principais cadeias de restaurantes latino-americanos instalaram-se em Madrid, para satisfazer os gostos dos compatriotas e aproximar os sabores da população local.

Wilmer Yajamin é cofundador de dois estabelecimentos: "A chegada de uma população mexicana bastante grande fez com que as pessoas começassem a pedir tequila e mezcal nos principais bares da moda", conta. "Agora temos restaurantes com grandes chefs que já consomem bebidas espirituosas mexicanas".

Os novos vizinhos latinos vieram para ficar. Graças a eles, Madrid é hoje uma cidade mais cosmopolita, mas também mais cara.