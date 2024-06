Navio mercante britânico atacado ao largo do Iémen

De Euronews

O navio foi atingido na popa. O engenho provocou um incêndio, que foi extinto. Possível envolvimento dos rebeldes Houthis.

PUBLICIDADE

Um navio mercante britânico foi atacado na madrugada de domingo, 9 de junho, ao largo da costa do Iémen, numa zona onde atuam os grupos rebeldes Houthi.

O facto foi comunicado pela Marinha britânica, que citou o capitão do navio para explicar que este foi atingido por um "dispositivo não identificado".

Não há feridos a bordo, o fogo foi extinto

O mesmo comunicado das autoridades militares britânicas especifica que a tripulação está a salvo, embora o tiro tenha atingido a popa do navio e provocado um incêndio.

Por outro lado, não foram dados pormenores sobre o navio atacado. As autoridades limitaram-se a explicar que estavam a ser feitas avaliações da extensão dos danos e que "não foram registados feridos".

Sabe-se também que o navio se dirigia para sudoeste ao longo do Golfo de Adene que viajava a uma velocidade de 8,2 nós no momento do ataque. O fogo já foi extinto.