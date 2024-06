De Euronews

Kremlin informa que Putin visitará a Coreia do Norte em 18 e 19 de junho. Os preparativos para a visita são revelados por vídeos de vigilância por satélite dos serviços secretos sul-coreanos.

PUBLICIDADE

Depois de 24 anos, Putin visita a Coreia do Norte. O líder russo vai a Pyongyang, entre os dias 18 e 19 de junho para se encontrar com o líder Kim Jong-un para uma "visita de Estado amigável", como pode ler-se no comunicado do Kremlim.

A cooperação militar e económica entre os dois países aumentou desde a visita de Kim Jong-un à Rússia em setembro de 2023, e, por isso, prevê-se que este seja o tema central, nomeadamente o fornecimento de armas.

Os preparativos para o encontro são revelados nos vídeos de vigilância do satélite dos serviços secretos sul-coreanos.

A última vez que Putin se deslocou à Coreia do Norte foi em 2000, altura em que se reuniu com o anterior líder norte-coreano Kim Jong Il.

O Kremlin já afirmou que "aprecia muito" o apoio de Pyongyang à ação militar da Rússia na Ucrânia e mencionou a sua "cooperação estreita e frutuosa".