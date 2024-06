Putin esperado na Coreia do Norte

De Euronews

Objetivo é estreitar os laços com Kim Jong-un, um dos maiores aliados de Moscovo na guerra com a Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, deve visitar a Coreia do Norte pela primeira vez em 24 anos esta terça-feira, segundo os meios de comunicação norte-coreanos. A visita que pretende reforçar os laços com o líder Kim Jong-un, um velho aliado que apoia a guerra de Moscovo na Ucrânia.

De acordo com Putin, os dois países tencionam cooperar estreitamente para ultrapassar as sanções impostas por um grupo de países liderados pelos Estados Unidos, uma vez que estão ambos envolvidos em confrontos separados com os norte-americanos - a Rússia devido à invasão da Ucrânia e a Coreia do Norte devido ao avanço do programa nuclear.

Em setembro, Kim suscitou preocupações no Ocidente sobre uma aliança de armamento entre Mosvovo e Pyongyang, quando viajou para o Extremo Oriente da Rússia para se encontrar com Putin e visitar várias instalações militares.