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Vencedores do Prémio Nobel exigem soluções alimentares para evitar crise mundial da fome

Palestinianos fazem fila para receber comida gratuita em Rafah, na Faixa de Gaza.
Palestinianos fazem fila para receber comida gratuita em Rafah, na Faixa de Gaza. Direitos de autor  Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De Euronews com AP
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Os especialistas em alimentação afirmam que é necessário um aumento drástico do financiamento da investigação, associado a formas mais eficazes de partilhar informação e distribuir alimentos.

Mais de 150 vencedores do Prémio Nobel e do Prémio Mundial da Alimentação escreveram uma carta aberta apelando a um maior investimento em novos esforços de distribuição de alimentos face a uma crise de fome global.

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A carta refere que, segundo as estimativas, 700 milhões de pessoas sofrem de "insegurança alimentar e são desesperadamente pobres", mas que, sem um esforço para cultivar mais e diferentes tipos de alimentos, esse número acabará por ser muito maior devido às alterações climáticas e ao crescimento demográfico.

"Por mais difícil e desconfortável que seja imaginar, a humanidade caminha para um mundo ainda mais inseguro e instável em meados do século do que o atual, agravado por um ciclo vicioso de conflitos e insegurança alimentar", afirma a carta, assinada por 153 galardoados com os dois prémios.

"Prevê-se que as alterações climáticas diminuam a produtividade da maioria dos principais produtos de base, quando são necessários aumentos substanciais para alimentar um mundo que irá acrescentar mais 1,5 mil milhões de pessoas à sua população até 2050".

"Não estamos no bom caminho para satisfazer as necessidades alimentares futuras. Nem lá perto".

A produção de milho em África, por exemplo, deverá diminuir e grande parte do mundo poderá assistir a uma maior degradação dos solos e à escassez de água, diz a carta.

No entanto, apesar das perspetivas sombrias, os especialistas continuam esperançados de que a crise possa ser evitada se as pessoas tomarem as medidas necessárias.

A carta, que surgiu na sequência de uma reunião de peritos em acessibilidade alimentar no ano passado, apela a "esforços transformadores", como o aumento da fotossíntese em culturas essenciais como o trigo e o arroz, o desenvolvimento de culturas que não dependam tanto de fertilizantes químicos e o prolongamento do prazo de validade de frutas e legumes.

Uma mulher prepara comida num abrigo para famílias no Haiti
Uma mulher prepara comida num abrigo para famílias no Haiti Odelyn Joseph/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Brian Schmidt, que ganhou o Prémio Nobel da Física em 2011, afirmou que a necessidade de aumentar drasticamente a produção alimentar nas próximas décadas é um enorme desafio, mas que pode ser alcançado com o financiamento adequado para melhorar o conhecimento existente, bem como com a liderança global.

"Trata-se de um problema de solução iminente. É um problema que afetará milhares de milhões de pessoas dentro de 25 anos. É um problema que, para o resolver, não há perdedores, apenas vencedores", disse Schmidt numa entrevista. "Tudo o que temos de fazer é fazê-lo".

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Schmidt disse que espera que os governos dos EUA, da Europa e de outros países se comprometam a resolver o problema, mas considera que grupos privados como a Fundação Gates podem ter de assumir a liderança no financiamento das medidas iniciais que chamem a atenção e levem os políticos a agir.

Cynthia Rosenzweig, cientista de investigação climática da NASA, que ganhou o Prémio Mundial da Alimentação em 2022, afirmou numa entrevista que os investigadores já estão a fazer progressos no sentido de alcançar avanços, mas o seu trabalho precisa de ser turbinado com mais financiamento e ênfase por parte dos líderes mundiais.

"Não é que tenhamos de sonhar com novas soluções", disse Rosenzweig. "As soluções estão a ser testadas, mas para as levarmos do laboratório para as regiões agrícolas do mundo, precisamos realmente de uma abordagem ambiciosa".

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