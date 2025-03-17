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Estado de direito deteriora-se em toda a UE, segundo relatório

De acordo com um relatório recentemente publicado, há anos que se regista uma deterioração do Estado de direito na UE.
De acordo com um relatório recentemente publicado, há anos que se regista uma deterioração do Estado de direito na UE. Direitos de autor  EC - Audiovisual Service
Direitos de autor EC - Audiovisual Service
De Maria Psara
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De acordo com um relatório agora publicado, há anos que se regista uma deterioração do Estado de direito na UE. Os índices de democracia relacionados com o sistema judicial, a luta contra a corrupção e a liberdade dos meios de comunicação social enfrentam desafios persistentes e sistémicos.

O relatório sobre o Estado de direito das liberdades - publicado esta segunda-feira pela União das Liberdades Cívicas para a Europa - revela que, embora a situação varie de um Estado-membro para outro, existe uma tendência geral e fundamental para que o Estado de direito tenha sido fortemente desafiado nos últimos anos.

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O relatório de 1000 páginas é publicado anualmente e a sua sexta edição, lançada este ano, é o resultado da colaboração entre 43 organizações de direitos humanos de 21 países da UE, coordenadas pela União das Liberdades Cívicas para a Europa.

Uma das conclusões mais marcantes da investigação da organização é a persistência das violações registadas e a deterioração global do Estado de direito em toda a UE. Embora os países apresentem variações, a observação mais geral é que todos os aspetos fundamentais do Estado de direito - nomeadamente, o sistema judicial, as medidas anticorrupção, a liberdade dos meios de comunicação social, os controlos e equilíbrios, o espaço cívico e os direitos humanos - enfrentaram desafios semelhantes e cada vez maiores nos últimos anos.

Isto revela claramente deficiências persistentes e sistémicas no Estado de direito em todo o bloco.

"Vemos um grande número de países onde o Estado de direito continua a diminuir, nomeadamente em Itália, na Eslováquia, na Roménia e na Hungria. A razão subjacente a esta situação é o facto de a UE não ser suficientemente forte nas suas respostas ao declínio do Estado de direito. Se as violações do Estado de direito são permitidas, mesmo que tacitamente, isso encoraja os líderes governamentais a deteriorar ainda mais o Estado de direito", disse à Euronews Viktor Z. Kazai, especialista sénior em Estado de direito na União das Liberdades Cívicas para a Europa e um dos autores do relatório.

Países separados em diferentes grupos

Os "estagnadores" são países que permaneceram estáticos ou registaram progressos mínimos nos seus indicadores do Estado de direito. A Grécia, a Irlanda, Malta, os Países Baixos e Espanha pertencem a este grupo.

Os "sliders" são democracias-modelo como a Bélgica, França, Alemanha e a Suécia, que registaram declínios isolados, mas ainda assim preocupantes, em certos domínios.

Os "desmanteladores" são países onde o Estado de direito é sistemática e intencionalmente minado em quase todas as áreas, sendo este grupo constituído pela Itália, Bulgária, Croácia, Roménia e Eslováquia. O elo mais fraco, e reincidente, foi a Hungria.

Alguns países revelaram tentativas notáveis de melhorar a situação do Estado de direito a nível interno. Os "trabalhadores esforçados" - a Estónia e a Chéquia - mostraram sinais de esforços genuínos e sistémicos para melhorar a situação, destacando o papel bem-sucedido da sociedade civil na criação de mudanças positivas.

A Polónia, por seu lado, é considerada um "conto de advertência", uma vez que o novo governo tentou restaurar a independência judicial e o pluralismo dos meios de comunicação social sem conseguir grandes progressos, o que demonstra que a resolução do problema do comprometimento da independência das instituições é um esforço extremamente difícil e frágil.

De acordo com o relatório, é absolutamente crucial que a Comissão Europeia associe o relatório anual sobre o Estado de direito aos mecanismos de aplicação do Estado de direito, como os processos por infração ao artigo 7.º para os Estados-Membros que não respeitem os valores europeus ou a condicionalidade da UE.

Principais conclusões

De acordo com o relatório, o sistema judicial continua a sofrer de manipulação política, recursos insuficientes e barreiras à assistência jurídica, fatores que prejudicam a sua independência, qualidade e eficiência.

O panorama geral mostra também que, no domínio da luta contra a corrupção, persiste uma falta de transparência, uma fraca aplicação da lei e uma proteção inadequada dos denunciantes, o que leva a uma erosão da confiança na integridade do governo.

A liberdade dos meios de comunicação social continua ameaçada em muitos países, uma vez que a influência política compromete a independência dos organismos reguladores e a concentração da propriedade sufoca o pluralismo, com os jornalistas a enfrentarem cada vez mais assédio e desafios legais.

Os controlos e equilíbrios são ainda mais enfraquecidos pelo recurso excessivo a processos legislativos acelerados, pela interferência política em autoridades independentes e pela integridade comprometida do sistema eleitoral, fatores que corroem o controlo democrático e legal sobre o governo.

Além disso, os espaços cívicos continuaram a diminuir à medida que as campanhas de difamação generalizadas encorajam os governos a adotar leis restritivas, em especial no que se refere ao direito de protesto pacífico e à liberdade de reunião e de associação.

Por último, os direitos humanos estão sujeitos a uma pressão crescente devido a políticas de migração mais rigorosas, a uma proteção inadequada dos grupos vulneráveis e ao aumento da discriminação e do discurso de ódio que afeta as minorias em toda a região.

Desafios internacionais

Como referem os autores do relatório, estes desafios internos estão a desenrolar-se num cenário geopolítico em mutação, com o aumento do populismo de extrema-direita, o retrocesso democrático nos EUA e os conflitos globais a moldarem a trajetória política da Europa.

A influência crescente da extrema-direita ameaça a unidade da UE, enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o declínio do apoio transatlântico à segurança europeia põem à prova a capacidade de resistência do bloco. As políticas de migração estão a tornar-se mais duras, com os Estados a apertarem as fronteiras e a restringirem os direitos de asilo, muitas vezes em violação do direito internacional. Entretanto, os mecanismos de aplicação da UE continuam a ser fracos, o que tem permitido que as tendências iliberais se instalem em vez de enviar uma mensagem clara sobre a centralidade do Estado de direito e dos direitos fundamentais. Sem uma ação decisiva, a UE arrisca-se a uma maior erosão democrática, a uma fragmentação interna e a uma posição global enfraquecida.

"À medida que o populismo de extrema-direita aumenta e a democracia recua nos EUA, a crise do Estado de direito na Europa agrava-se. A crescente influência da extrema-direita ameaça a unidade da UE, enquanto a guerra da Rússia na Ucrânia e a rápida transformação dos laços transatlânticos põem à prova a capacidade de resistência do bloco. Para salvaguardar a UE e o mundo baseado em regras, a Comissão Europeia deve reforçar a aplicação do Estado de direito, ligando-a diretamente ao artigo 7.º, à condicionalidade orçamental e aos processos por infração", diz o relatório.

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